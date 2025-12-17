La Bourse de Tunis a été classée en tête des bourses arabes en termes de hausse de la capitalisation boursière. Son indice a augmenté, ainsi, de 14,45 %, à fin octobre 2025, suivie par les bourses d’Amman et d’Egypte, qui ont respectivement enregistré des hausses d’environ 8,15 % et 7,11 %.

Selon le bulletin mensuel des marchés financiers arabes, publié par le Fonds monétaire arabe(FMA) pour octobre 2025, la Bourse de Tunis a enregistré une amélioration de son indice de performance et de la valeur des échanges, lequel a progressé de 77,32%.

Au niveau du volume des transactions, la Bourse de Tunis a enregistré une hausse de 57,63 %. A noter que l’indice composite du Fonds a progressé de 1,20%, à fin octobre 2025 en raison de l’amélioration de la performance de la majorité des indices boursiers inclus dans la base de données.

Les données financières ont révélé, en outre, que les transactions des marchés financiers arabes ont terminé le mois d’octobre 2025 sur une note positive pour le deuxième mois consécutif. Cette performance est due aux bons résultats trimestriels des sociétés cotées, notamment, dans le secteur bancaire ce qui a conduit à une hausse des principaux indicateurs de performance dans plusieurs bourses arabes, au cours du mois d’octobre 2025.

Le Fonds Monétaire Arabe est une institution financière régionale arabe fondée en 1976. Elle compte 22 pays membres dont la Tunisie.

Le FMA vise à corriger les déséquilibres des balances des paiements des États membres, à supprimer les restrictions sur les paiements courants entre eux, à établir des méthodes de coopération monétaire arabe, à développer les marchés financiers arabes et à créer les conditions propices à l’établissement d’une monnaie arabe unifiée.