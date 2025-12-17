Le milieu offensif international allemand Jamal Musiala a repris l’entraînement collectif avec le Bayern Munich, mardi matin, plus de cinq mois après sa blessure. Le club bavarois a annoncé son retour progressif sur les terrains, tout en précisant que le joueur devra encore patienter avant un retour à la compétition.

Un retour progressif après cinq mois d’absence

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Bayern Munich a confirmé la reprise de Jamal Musiala. « Bon retour, Jamal Musiala ! », a écrit le club, indiquant que l’international allemand « a retrouvé le terrain mardi matin et a pu participer à certains aspects de l’entraînement collectif du FC Bayern ».

Âgé de 22 ans, Musiala n’avait plus pris part à une séance collective depuis sa grave blessure survenue lors du Mondial des clubs.

Une blessure survenue au Mondial des clubs

Cadre du Bayern, Jamal Musiala s’était fracturé le péroné lors du quart de finale du Mondial des clubs disputé à Atlanta, aux États-Unis. L’incident s’était produit à la suite d’un choc avec le gardien du Paris SG, Gianluigi Donnarumma, sur une action offensive qualifiée d’anodine.

Cette blessure avait contraint le joueur à une longue période d’indisponibilité, l’éloignant durablement des terrains.

Accueil symbolique au sein du groupe

Selon le communiqué du club, Musiala, éloigné des terrains depuis 164 jours, a été « chaleureusement accueilli par ses coéquipiers, qui lui ont réservé une haie d’honneur ». Un geste symbolique qui marque son retour au sein du groupe professionnel, même si sa reprise reste partielle.

Le Bayern précise toutefois que le joueur ne retrouvera pas immédiatement la compétition, laissant entendre une montée en puissance progressive.

Le Bayern toujours leader de la Bundesliga

Sur le plan sportif, le Bayern Munich occupe la tête du championnat d’Allemagne. Le club est leader invaincu de la Bundesliga avec 38 points, pour 12 victoires et 2 matches nuls.

Dimanche, les Bavarois ont concédé un match nul surprise (2-2) à domicile face à Mayence, lanterne rouge du championnat. Lors de la 15e journée, le Bayern se déplacera dimanche chez le promu Heidenheim (17h30).