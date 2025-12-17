L’ancien sélectionneur du Brésil, Tite, reprend du service après plus d’un an d’absence. Le technicien brésilien a été nommé entraîneur de Cruzeiro jusqu’à la fin de l’année 2026. Le club de Belo Horizonte a annoncé son recrutement mardi. Il succède au Portugais Leonardo Jardim, démissionnaire.

Un retour après plus d’un an d’absence

Âgé de 64 ans, Tite retrouve un banc de touche qu’il avait quitté depuis son départ de Flamengo. Le club carioca l’avait limogé en septembre 2024. Cette nomination marque donc son retour dans le football brésilien de clubs après une parenthèse de plus d’un an.

Cruzeiro a officialisé l’arrivée du technicien sans préciser les contours sportifs de sa mission, se limitant à annoncer un engagement courant jusqu’à la fin de l’année 2026.

Succession à Leonardo Jardim

Tite prend la relève de Leonardo Jardim, qui a quitté ses fonctions à la tête du club de Belo Horizonte. Le technicien portugais a présenté sa démission, ouvrant la voie à l’arrivée de l’ancien sélectionneur de la Seleção. Cruzeiro change ainsi de direction technique à l’issue d’une saison contrastée.

Un passé marquant à la tête de la Seleção

Tite a dirigé l’équipe nationale du Brésil entre 2016 et 2022. Sous sa conduite, la Seleção a remporté la Copa America en 2019. En revanche, elle a été éliminée à deux reprises en quarts de finale de la Coupe du monde : en 2018 en Russie, puis en 2022 au Qatar.

Ces résultats ont marqué la fin de son mandat à la tête de la sélection brésilienne, avant une courte expérience en club avec Flamengo.

Un entraîneur au palmarès solide en club

En club, Tite s’est surtout illustré aux Corinthians de São Paulo. À la tête du club pauliste, il a remporté deux titres nationaux, une Copa Libertadores ainsi qu’un titre mondial. Ces succès constituent l’essentiel de son palmarès en dehors de la sélection nationale.

Cruzeiro, une saison entre ambition et déception

Cette saison, Cruzeiro a terminé à la troisième place de la Série A brésilienne. Le club a cependant vu son parcours en Coupe du Brésil s’arrêter en demi-finale, après une élimination survenue dimanche. L’arrivée de Tite s’inscrit dans ce contexte sportif, sans que le club n’ait précisé ses objectifs pour la suite.