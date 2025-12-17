« Le Temps des Fêtes », une exposition-vente éco-solidaire dédiée à la promotion des créations des petites entreprises tunisiennes et des produits artisanaux respectueux de l’environnement, se tiendra les 19 et 20 décembre à la Cité des sciences à Tunis.

Organisé autour des principes de la consommation responsable, du recyclage et de l’économie solidaire, cet événement met en avant les créations d’artisans et de petites entreprises tunisiennes engagées dans des pratiques écoresponsables.

L’exposition-vente proposera un riche programme d’ateliers pour le grand public et de formations pour les professionnels. Le volet familial comprendra divers ateliers pratiques : fabrication de savon et de bougies parfumées, création artistique en macramé, confection de bijoux, collage, recyclage, ainsi que coloriage de figurines en plâtre. Un atelier de préparation de goûters est également prévu.

Pour les professionnels, plusieurs ateliers thématiques seront dispensés. Ils porteront sur les stratégies de communication, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la transition écologique, l’optimisation budgétaire et les techniques de communication économique. Des sessions aborderont également les certifications, la labellisation, l’éco-conception, l’emballage durable et présenteront les organismes d’accompagnement disponibles.

Cet événement constitue une opportunité de découvrir les dernières innovations des artisans et des petites entreprises engagés dans une démarche durable, à l’approche des fêtes de fin d’année.