La centrale photovoltaïque de Metbassta, dans le gouvernorat de Kairouan, d’une capacité de 120 MW, a été inaugurée, mardi, par la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub, qui a déclaré, à l’agence TAP qu’il s’agit du “premier projet de ce type en Tunisie, avec un investissement de près de 250 millions de dinars ».

Elle a ajouté que cette centrale permettra de réduire d’environ 50 millions de dinars les dépenses liées à la production d’électricité à partir du gaz naturel. “Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan national de transition énergétique, visant à diversifier le mix énergétique et à porter la part des énergies renouvelables à 35 % d’ici 2030, tout en contribuant à réduire le déficit énergétique d’environ 0,5 %”.

Financé par la Société financière internationale (SFI) du Groupe Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD), le projet a été confié à la société Amea Power, basée aux Émirats arabes unis, spécialisée dans les énergies renouvelables et active dans 20 pays, suite à un appel d’offres international lancé par le ministère en 2019.

Le président-directeur général d’Amea Power, Sahbi Amara, a précisé que le projet s’étend sur 200 hectares et comprend 221 000 panneaux solaires, capables d’alimenter 43 000 foyers tunisiens. Il a, également, indiqué que les travaux, réalisés sur 18 mois, ont mobilisé plus de 800 personnes, dont plus de la moitié est originaire du gouvernorat de Kairouan. Ces personnes ont été formées à l’installation et à la maintenance de panneaux photovoltaïques.

Cette centrale constitue la première étape d’un programme photovoltaïque de 500 MW, réparti sur cinq gouvernorats : Kairouan (100 MW), Tataouine (200 MW), Tozeur (50 MW), Sidi Bouzid (50 MW) et Gafsa (100 MW). Ce programme est réalisé dans le cadre du régime des concessions, pour le développement de projets privés de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.