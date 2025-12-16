L’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, Ousmane Dembélé, a remporté le prix The Best – Joueur de la FIFA, mardi à Doha, lors de la cérémonie annuelle organisée par l’instance internationale. Cette distinction récompense la meilleure performance individuelle dans le football masculin sur la période allant du 11 août 2024 au 2 août 2025.

Âgé de 28 ans, le natif de Vernon a été distingué à l’issue d’une saison marquante sous les couleurs du PSG. Repositionné au poste d’avant-centre par son entraîneur Luis Enrique, Dembélé s’est illustré par son efficacité offensive et sa régularité au plus haut niveau.

Une saison décisive avec le PSG

Pilier de l’attaque parisienne, Dembélé a empilé les buts sur la scène continentale. En Ligue des champions de l’UEFA, il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives, contribuant de manière déterminante au sacre du PSG, qui a remporté pour la première fois de son histoire la compétition européenne reine.

Sur le plan national, l’international français a également brillé. Avec 21 buts, il a terminé meilleur buteur de Ligue 1, à égalité avec Mason Greenwood. Son apport offensif a accompagné une saison pleine du club parisien sur les compétitions domestiques.

Un palmarès collectif étoffé

Au cours de l’exercice récompensé par la FIFA, Ousmane Dembélé a enrichi son palmarès avec plusieurs titres majeurs. Il a remporté le Trophée des champions, la Coupe de France et le championnat de Ligue 1, confirmant la domination nationale du Paris Saint-Germain.

Sur la scène internationale, l’attaquant a également mené son équipe jusqu’en finale de la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, ajoutant une ligne supplémentaire à une saison déjà dense et remarquée.

Une reconnaissance individuelle majeure

Avec ce trophée The Best – Joueur de la FIFA, Dembélé obtient la reconnaissance suprême de la FIFA pour une saison marquée par des performances individuelles décisives et des succès collectifs majeurs. Cette distinction vient couronner une période de référence dans la carrière de l’attaquant français, devenu l’un des acteurs centraux du football mondial sur l’année considérée.