L’Union européenne (UE) prévoit d’élargir son mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) à de nouveaux produits importés, dont les pièces détachées automobiles, les réfrigérateurs et les machines à laver, selon des documents provisoires de la Commission européenne consultés par Reuters. Ce plan doit être officiellement présenté mercredi par l’exécutif européen.

Le MACF est un instrument destiné à aligner la fiscalité carbone des produits importés avec celle appliquée aux industriels européens. L’objectif principal est de réduire le risque de « fuite de carbone », c’est-à-dire la délocalisation de la production vers des pays moins contraignants sur le plan environnemental. La taxe existante couvre actuellement les importations d’acier et d’aluminium.

Extension aux produits en aval de la chaîne de valeur

Selon le projet de proposition, la Commission européenne entend étendre le MACF aux produits en aval de la chaîne de valeur de l’acier et de l’aluminium. L’idée est d’inclure des biens assemblés utilisant ces métaux, qui échappent aujourd’hui à la taxe, et ainsi éviter que les industries étrangères contournent les réglementations européennes en exportant des produits semi-finis ou assemblés.

« La proposition étendra le champ d’application du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières afin de répondre au risque de fuite de carbone pour les produits situés en aval de la chaîne de valeur des produits en acier et en aluminium actuellement couverts par le MACF », précise le document de la Commission.

Vers une couverture élargie du MACF

La Commission européenne pourrait également inclure d’autres secteurs dans la taxe carbone aux frontières. Les produits concernés seraient notamment ceux issus du ciment, des engrais et de l’hydrogène. Cette extension viserait à combler les lacunes actuelles et à garantir que les importations respectent des standards climatiques comparables à ceux appliqués au sein de l’UE.

Un porte-parole de la Commission a refusé de commenter le projet, soulignant qu’il pourrait encore être modifié avant sa publication officielle. La mise en œuvre de cette mesure est prévue pour janvier, et elle pourrait influencer fortement le commerce extérieur européen et les stratégies industrielles des pays partenaires.

L’enjeu principal reste la réduction des émissions de CO2 et la protection de la compétitivité des entreprises européennes face à des importations à faible coût environnemental. La taxe carbone aux frontières s’inscrit dans la stratégie de l’UE visant à renforcer son cadre climatique et à encourager la transition écologique à l’échelle mondiale.