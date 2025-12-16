Tunis, 16 décembre – Le temps sera marqué mardi par des nuages parfois denses sur la plupart des régions du pays, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Des pluies éparses sont attendues le matin sur les régions de l’Est et du Sud, avec un caractère temporairement orageux.

Le vent soufflera de secteur Sud-Ouest. Il sera relativement fort près des côtes et sur le Sud-Est, et faible à modéré ailleurs. La mer sera très agitée et deviendra progressivement houleuse au cours de la journée, ce qui pourrait affecter les activités maritimes.

Les températures maximales varieront entre 12 et 16 degrés dans les régions de l’Ouest. Dans le reste du pays, elles oscilleront entre 17 et 20 degrés, selon la même source.