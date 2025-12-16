L’entraîneur portugais Leonardo Jardim a quitté ses fonctions à la tête du club brésilien de Cruzeiro, dix mois après son arrivée, invoquant des raisons liées à sa santé physique et mentale. L’annonce a été faite lundi, au lendemain de l’élimination de l’équipe en demi-finale de la Coupe du Brésil.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le club de Belo Horizonte a confirmé que le technicien de 51 ans ne dirigerait pas l’équipe lors de la saison 2026. « L’entraîneur Leonardo Jardim ne restera pas à la tête de l’équipe pour la saison 2026 », indique le texte, précisant que le Portugais quitte également le club accompagné de ses adjoints.

Arrivé à Cruzeiro en février dernier, Leonardo Jardim était pourtant lié à la Raposa pour encore une saison, avec une option de renouvellement. L’ancien entraîneur de l’AS Monaco, avec lequel il avait remporté le titre de champion de France en 2017, a expliqué que sa décision reposait sur des considérations strictement personnelles.

Une décision motivée par des alertes de santé

Lors d’un point de presse, Leonardo Jardim a évoqué des « signaux d’alerte » qui l’ont conduit à prendre cette décision. « Les raisons sont personnelles », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de préserver sa santé physique et mentale. Il a également indiqué avoir été confronté récemment à des problèmes de santé touchant un proche.

Son départ intervient dans un contexte sportif délicat pour Cruzeiro. Le club a été éliminé par Corinthians en demi-finale de la Coupe du Brésil, un revers survenu la veille de l’annonce officielle de la démission du technicien portugais.

Une transition attendue sur le banc

Leonardo Jardim avait succédé à Fernando Diniz, ancien sélectionneur du Brésil en 2023, dont le passage à la tête de Cruzeiro avait été de courte durée. Selon les médias brésiliens, la direction du club envisagerait de confier l’équipe à Tite, 64 ans, lui aussi ancien sélectionneur des quintuples champions du monde. Cette information reste toutefois à confirmer par le club .

Aucune précision supplémentaire n’a été communiquée concernant le calendrier de nomination du prochain entraîneur ni les modalités exactes de la transition sportive.