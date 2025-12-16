Coupe Arabe : la Jordanie élimine l’Arabie Saoudite et rejoint le Maroc en finaleLa Jordanie s’est qualifiée pour la finale de la Coupe Arabe FIFA Qatar-2025 après sa victoire face à l’Arabie Saoudite (1-0), lundi soir au stade Al Bayt à Doha. Les Jordaniens retrouveront le Maroc lors de l’ultime rencontre du tournoi, programmée le 18 décembre au stade Lusail.

Un succès jordanien construit dans la durée

La demi-finale a été disputée et équilibrée jusqu’à l’heure de jeu. Les hommes de Jamal Sellami ont fait la différence en seconde période grâce à un but de Nizar Al Rashdan, inscrit à la 66e minute. Cette réalisation a suffi pour permettre à la Jordanie de valider son billet pour la finale.

Solide sur le plan défensif, la sélection jordanienne est parvenue à préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final, éliminant ainsi l’Arabie Saoudite sur la plus petite des marges.

Le Maroc impressionne dans l’autre demi-finale

Dans la première demi-finale, le Maroc a confirmé sa solidité en dominant largement la sélection des Émirats arabes unis (3-0). La rencontre s’est disputée au stade international Khalifa, à Al Rayyan.

Les Lions de l’Atlas ont ouvert le score par Karim El Berkaoui à la 28e minute. Après une longue phase de maîtrise, ils ont scellé leur succès en fin de match grâce à Aschraf El Mahdioui (83e) et Abderrazak Hamdallah (90e+2). Cette victoire nette permet au Maroc d’aborder la finale avec confiance.

Une affiche inédite pour le titre

La finale de la Coupe Arabe FIFA Qatar-2025 opposera donc la Jordanie au Maroc, deux équipes qui ont su se montrer efficaces et solides lors des demi-finales. La rencontre se tiendra le 18 décembre au stade Lusail, enceinte emblématique du tournoi.

Aucune indication supplémentaire n’a été donnée concernant l’organisation ou les modalités de cette finale. Les deux sélections tenteront de conclure leur parcours par un sacre continental dans cette compétition.