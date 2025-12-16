Le film “Belles de Nuit” de Khedija Lemkecher a remporté le Prix de la réalisation et le Prix spécial du jury pour l’interprétation, attribué à Illiès Kadri pour son rôle de Yahya, au 21ème Festival international Cinéma et Migration d’Agadir, organisé du 8 au 13 décembre par l’association l’initiative culturelle.

Présente sur place, l’actrice Fatma Ben Saïdane a reçu ces deux récompenses au nom de l’équipe du film.

“Pour ce prix de la réalisation, nous avons débattu avec ferveur, pour défendre un film qui aborde l’immigration avec une vision audacieuse et humaine » a déclaré le jury, ajoutant que ce “film qui porte la question migratoire dans son point le plus douloureux tout en l’élevant vers le mythe et la poésie salvatrice. Un film pour porter plus loin une intention de beauté et de chant, pour accompagner la jeunesse, et affronter les injustices.”

“Belle de nuit” est une fiction de 1h50 mn (Tunisie) où Djo est manager d’une salle de boxe dans un quartier difficile et oublié aux abords de Tunis. Très malade et fatigué, il a perdu l’espoir de voir naître un champion dans sa vieille salle. Pourtant un jour en arpentant les rues mortes du quartier, il fait la rencontre de Yahia, jeune homme solitaire et passionné de boxe. Djo pense enfin tenir son futur champion, mais, comme tous les jeunes, Yahia n’a qu’un seul projet en tête : quitter illégalement le pays vers l’Italie. Accompagné par un ami, il embarque sur un chalutier. Djo, refusant alors de lâcher son champion, part à sa recherche.