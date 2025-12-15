La sélection marocaine de football s’est qualifiée pour la finale de la Coupe Arabe FIFA Qatar-2025 après sa large victoire face aux Émirats arabes unis (3-0), lundi, en demi-finale disputée au stade international Khalifa à Al-Rayyan.

Les Lions de l’Atlas ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à l’ouverture du score signée Karim El Berkaoui à la 28e minute. Solides défensivement et maîtrisant le rythme du jeu, les Marocains ont accentué leur avance en fin de match par Aschraf El Mahdioui (83e), avant que Abderrazak Hamdallah ne scelle définitivement le sort de la rencontre dans le temps additionnel (90e+2).

En finale, programmée le 18 décembre au stade de Lusail, le Maroc, dirigé par Tarik Sektioui, affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale opposant l’Arabie Saoudite de Hervé Renard à la Jordanie de Jamal Sellami.