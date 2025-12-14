Le FC Barcelone a renforcé sa position de leader du championnat d’Espagne en s’imposant face à Osasuna (2-0), samedi au Camp Nou, lors de la 15e journée de Liga. Ce succès permet aux Blaugrana d’accroître leur avance sur le Real Madrid, attendu dimanche en déplacement à Alavès, et de mettre la pression sur leurs principaux poursuivants.

Raphinha fait la différence en seconde période

Longtemps tenu en échec, le FC Barcelone a trouvé l’ouverture en seconde période grâce à l’efficacité de Raphinha. L’attaquant brésilien a inscrit un doublé en l’espace de quatre minutes, d’abord à la 70e minute, puis à la 86e, scellant la victoire de son équipe.

Ces deux réalisations ont permis aux Catalans de faire la différence face à une formation d’Osasuna résistante, mais finalement dépassée dans le dernier quart d’heure. Le Barça a ensuite géré son avantage jusqu’au coup de sifflet final, sans être inquiété.

Le Barça prend le large au classement

Grâce à cette victoire, le FC Barcelone conforte sa première place avec 43 points. Il compte désormais sept longueurs d’avance sur le Real Madrid (36 points) et huit sur Villarreal (35 points). Les deux équipes devront impérativement s’imposer dimanche, respectivement à Alavès et face à Levante, pour rester au contact du leader.

Les Blaugrana poursuivent ainsi une série positive, eux qui restent invaincus toutes compétitions confondues depuis le 25 novembre. Cette dynamique renforce leur position en tête du classement et accentue la pression sur leurs concurrents directs.

L’Atlético Madrid se rapproche du podium

Dans le même temps, l’Atlético Madrid a profité de cette journée pour se rapprocher du podium. Les Colchoneros se sont imposés face à Valence (2-1), samedi, grâce notamment à un but décisif d’Antoine Griezmann.

Avec ce succès, l’Atlético occupe la quatrième place avec 34 points, restant au contact du trio de tête. Cette victoire maintient le suspense dans la lutte pour les places européennes, derrière un FC Barcelone qui semble, pour l’heure, prendre ses distances.

Cette 15e journée confirme ainsi la solidité du leader catalan, tout en laissant ouvertes les batailles pour le podium, alors que les principaux poursuivants sont attendus sur les terrains dimanche.