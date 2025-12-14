La Lazio Rome a signé une victoire marquante samedi en s’imposant sur la pelouse de Parme (1-0), lors de la 15e journée du Championnat d’Italie. Réduite successivement à dix puis à neuf joueurs, la formation romaine a su faire preuve de solidité pour repartir avec trois points précieux, synonymes de remontée au classement.

Un succès arraché en infériorité numérique

La rencontre a basculé une première fois à la 42e minute, lorsque Mattia Zaccagni a été expulsé pour un geste dangereux sur Nahuel Estévez. Malgré cette infériorité numérique, la Lazio est parvenue à contenir les initiatives de Parme et à rester dans le match.

La situation s’est encore compliquée à la 77e minute avec l’exclusion de Toma Basic, également sanctionné pour un geste dangereux sur le même joueur. À neuf contre onze, les Romains ont pourtant trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence.

Noslin décisif en fin de match

À la 82e minute, Tijjani Noslin a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant la victoire à la Lazio dans un contexte particulièrement défavorable. Ce succès constitue un fait rare en Serie A : il s’agit de la première victoire d’une équipe réduite à neuf joueurs depuis février 2017, lorsque l’AC Milan s’était imposé 1-0 à Bologne dans une situation similaire.

Grâce à ce résultat, la Lazio totalise désormais 22 points et se repositionne à la 8e place du classement. Le club romain se relance ainsi dans la course aux places européennes, même s’il accuse encore neuf points de retard sur le duo de tête composé de l’AC Milan et de Naples, qui doivent affronter respectivement Sassuolo et l’Udinese dimanche.

Parme en difficulté devant son public

Du côté de Parme, la déception était palpable au coup de sifflet final. Battus à domicile, les joueurs ont été conspués par leurs tifosi en quittant le terrain. Le club parmesan recule à la 17e place avec 14 points, tout en conservant une marge de quatre points sur le 18e, Pise.

Cette défaite confirme la période délicate traversée par Parme, tandis que la Lazio repart d’Émilie-Romagne avec un succès aussi précieux que symbolique.