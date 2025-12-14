La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, comptant pour la 16ᵉ journée de Ligue 1, sera diffusée en direct ce dimanche 14 décembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+.

Le match se jouera à l’Orange Vélodrome.

À quelle heure débute Marseille – Monaco ?

Supporters marseillais ou monégasques, ne manquez pas le coup d’envoi :

le match commencera à 20h45, ce dimanche 14 décembre.

Sur quelle chaîne regarder Marseille – Monaco ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur Ligue 1+, qui assurera la diffusion de cette affiche de Ligue 1.