La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, comptant pour la 16ᵉ journée de Ligue 1, sera diffusée en direct ce dimanche 14 décembre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+.
Le match se jouera à l’Orange Vélodrome.
À quelle heure débute Marseille – Monaco ?
Supporters marseillais ou monégasques, ne manquez pas le coup d’envoi :
le match commencera à 20h45, ce dimanche 14 décembre.
Sur quelle chaîne regarder Marseille – Monaco ?
La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur Ligue 1+, qui assurera la diffusion de cette affiche de Ligue 1.