À l’heure où les économies du Maghreb cherchent à renforcer leur compétitivité et à s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales, les clusters apparaissent comme un levier incontournable. Réunis à Tunis dans le cadre du premier Séminaire Politique Maghreb du programme EuroMed Clusters Forward, décideurs publics, experts internationaux et représentants du secteur privé ont dressé un état des lieux lucide et ambitieux : sans clusters solides, structurés et soutenus, il n’y aura ni montée en gamme industrielle, ni innovation durable, ni intégration régionale.

Les clusters ne sont plus un concept théorique. Ils sont devenus, dans les économies émergentes, un outil stratégique de transformation industrielle, de renforcement de l’innovation et d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, leur rôle est désormais central pour stimuler l’industrialisation, développer les exportations et créer des emplois qualifiés.

Comme le rappelle le document de cadrage du séminaire organisé mercredi 25 mars 2026 à Tunis « les clusters constituent un outil stratégique pour accroître la compétitivité, développer le potentiel d’exportation et générer des emplois dans les secteurs où les pays disposent d’avantages comparatifs ».

Pourtant, malgré leur potentiel, les clusters maghrébins évoluent dans un environnement complexe : absence de cadre juridique clair, écosystèmes d’innovation encore fragiles, financement limité, inadéquation entre compétences et besoins industriels. Autant de défis qui freinent leur montée en puissance.

C’est précisément pour répondre à ces enjeux que le Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques (FEMISE) et le Economic Research Forum (ERF) ont lancé une série de séminaires politiques de haut niveau dans le cadre du projet EuroMed Clusters Forward.

Le Maghreb : un potentiel industriel en quête de structuration

Le Maroc, la Tunisie et l’Algérie ont développé ces dernières années des clusters dans des secteurs stratégiques : automobile, électronique, mécatronique, énergies renouvelables, technologies numériques. Ces initiatives ont permis de structurer des filières, d’améliorer la circulation des connaissances et de favoriser l’adoption de technologies avancées.

Mais les défis restent nombreux : « des cadres réglementaires fragmentés, des écosystèmes d’innovation insuffisamment structurés et des liens faibles entre recherche et industrie » freinent encore la performance des clusters.

Pourtant, la dynamique existe. Plusieurs clusters ont su développer des partenariats euro‑méditerranéens, expérimenter des approches innovantes en matière de compétences ou de co‑investissement, et s’engager dans la transition verte.

Maryse Louis (FEMISE) : “Les PPP sont essentiels pour adapter les politiques aux réalités du terrain”

En ouvrant le séminaire, Maryse Louis, directrice générale du Forum euroméditerranéen des Instituts de Sciences économiques (Femise), a insisté sur la nécessité d’un dialogue politique structuré et d’une coopération renforcée entre acteurs publics et privés.

Elle rappelle que « l’importance des Partenariats Public‑Privé (PPP), aussi bien au niveau européen qu’au niveau régional, est désormais pleinement comprise » et que ce séminaire constitue « une opportunité précieuse pour partager des expériences et identifier des politiques adaptées à nos contextes ».

Pour elle, les défis du Maghreb — innovation, opérations, investissements, compétences — ne pourront être relevés qu’à travers une approche collective, pragmatique et contextualisée.

Tarak Chérif (ANIMA) : “Sans clusters solides, il n’y a pas d’industrie compétitive”

Le message de Tarak Chérif, président du réseau ANIMA Investment Network, est sans ambiguïté. Industriel depuis plus de quarante ans, il rappelle que l’industrie est au cœur de la compétitivité mondiale.

« L’industrie ne peut prospérer que si elle est innovante, productive et soutenue par des politiques adaptées », affirme‑t‑il. Face à une compétition internationale féroce, « nos pays doivent miser sur l’ingéniosité, l’intelligence collective et la coopération ».

Pour lui, les clusters sont un outil stratégique incontournable :

« Sans clusters solides et soutenus, il n’y a pas d’industrie compétitive. »

— Tarak Chérif, président d’ANIMA Investment Network

Il appelle à renforcer l’innovation, rapprocher la recherche et l’industrie, développer les compétences et créer des synergies entre entreprises, universités et structures d’accompagnement.

Omar Bouzouada (APII) : “Les clusters sont des outils de structuration et de montée en gamme”

Pour Omar Bouzouada, Directeur général de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), les clusters sont essentiels pour structurer les filières industrielles et renforcer la compétitivité régionale.

Il rappelle que « les clusters se sont imposés comme des outils stratégiques de transformation industrielle, d’innovation et de structuration des filières ».

La Tunisie, dit‑il, dispose d’exemples réussis, mais doit encore renforcer ses mécanismes d’accompagnement et améliorer la coordination entre entreprises, centres de recherche, universités et structures publiques.

Giuseppe Perrone (UE) : “Les recommandations doivent être pleinement utilisées”

L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, insiste sur la nécessité de transformer les discussions en actions concrètes.

« Vous êtes les mieux placés pour savoir ce dont vous avez besoin afin de renforcer vos clusters et assurer leur pérennité », affirme‑t‑il.

Il rappelle que plusieurs initiatives euro‑méditerranéennes ont déjà produit des résultats tangibles, citant notamment « le protocole d’accord signé entre la France et la Tunisie », preuve que les partenariats peuvent déboucher sur des avancées concrètes.

Pour lui, les clusters sont aussi des instruments de convergence entre politiques publiques et secteur privé, capables de créer des synergies nouvelles et de renforcer la coopération internationale.

Un séminaire pour produire des recommandations concrètes

Le Séminaire Politique Maghreb vise à dépasser le diagnostic pour entrer dans l’action. Ses objectifs sont clairs :

analyser les défis majeurs des clusters maghrébins ;

partager des expériences réussies au Maghreb et en Europe ;

formuler des recommandations opérationnelles pour renforcer la compétitivité industrielle et l’intégration régionale.

Chaque séminaire contribuera à un Policy Package comprenant rapports, entretiens d’experts et notes de politiques nationales.

Vers une nouvelle génération de clusters maghrébins ?

Ce séminaire marque une étape importante dans la réflexion stratégique régionale. Les intervenants convergent sur un point : les clusters ne sont pas seulement des structures économiques, mais des instruments de transformation, capables de :

structurer des filières industrielles ;

renforcer l’innovation collaborative ;

attirer les investissements ;

améliorer la montée en gamme ;

favoriser l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Pour les pays du Maghreb, ils représentent une opportunité unique de repositionnement industriel et de coopération régionale.

Le Maghreb face à son moment industriel

Le Maghreb se trouve à un tournant. Les défis sont réels, mais les opportunités le sont tout autant. Les clusters offrent une voie concrète pour moderniser l’industrie, renforcer l’innovation et s’inscrire durablement dans les chaînes de valeur mondiales.

Comme l’a résumé l’un des intervenants, « les clusters ne sont pas seulement des structures économiques, mais des instruments de convergence ».

Reste désormais à transformer cette convergence en stratégie, et cette stratégie en résultats. Le Maghreb en a la capacité. Il lui faut maintenant la volonté collective.

Amel Belhadj Ali