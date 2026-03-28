A l’occasion de la célébration le 27 mars de la Journée mondiale du théâtre, le Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis, a accueilli une cérémonie empreinte d’élan artistique, en présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, et de nombreuses figures du paysage théâtral et culturel. Organisé par le Théâtre national tunisien (TNT) et l’Opéra de Tunis, en partenariat avec l’Organisme tunisien des droits d’auteur et droits voisins (OTDAV), l’événement a été ponctué d’un programme pensé pour marquer cette date et en raviver la portée symbolique.

Les festivités se sont ouvertes avec le spectacle “Clown”, produit par l’Ecole de l’acteur, avant de se prolonger par une soirée artistique rythmée par un hommage rendu à des figures ayant profondément marqué la scène théâtrale tunisienne: Mounira Zakraoui, Fetha Mehdoui, Jamel Meddani, Lassaad Ben Abdallah, le critique Mohamed Moumen, Hassen Moedhen, Malika Hachemi, Ali Khemiri, Sabah Bouzouita et le technicien Mohamed Hedi Belkhir. La cérémonie, présentée par le directeur général du Théâtre national tunisien Moez Mrabet et la directrice du pôle théâtre et arts scéniques Jamila Chihi a été marquée par la lecture du message international du théâtre par l’artiste Lassaad Jamoussi, texte signé cette année par l’acteur américain et créateur de théâtre Willem Dafoe et traduit en arabe par Lotfi Arbi Snoussi. Un message qui a appelé à réaffirmer la dimension humaine du théâtre, à l’heure où le monde est traversé par les violences et les formes d’isolement engendrées par le numérique.

La soirée s’est poursuivie au fil d’intermèdes musicaux, avant de céder la place à la représentation de la pièce “Les Fugueuses” de Wafa Taboubi, une œuvre qui déploie, dans une scénographie à forte charge symbolique, les tensions intérieures et la quête de sens dans un univers fragilisé. Cette œuvre a été couronnée par le Grand Prix de la 16ème édition du Festival du théâtre arabe en janvier 2026, ainsi que par le Tanit d’or lors de la 26ème édition des Journées théâtrales de Carthage, en plus du Grand Prix de la troisième édition du Festival national du théâtre tunisien “Saisons de la création”.

Le programme de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, se poursuit tout au long d’une semaine à travers un programme artistique riche et varié, inscrit dans le cadre de la quatrième édition de la manifestation “Tunis Théâtres du Monde” (27 mars-3 avril 2026) avec au menu des spectacles tunisiens et internationaux, aux couleurs de l’Espagne, de la Croatie, de la Turquie et de la Russie, portant des thématiques humaines universelles.

Ainsi, la salle Le 4ème Art à Tunis accueillera sept autres pièces : “Kolochi Baw” (Espagne, 28 mars), “Cloche” (Tunisie, 29 mars), “Les Nuits blanches” (Russie, 30 mars), “9 ” (Tunisie, 31 mars), “The Last Human” (Turquie, 1er avril), “In the Belly of the Whale” » (coproduction tuniso-croate ,2 avril) et “Call Center Tragedy” (Tunisie, 3 avril).