La demande nationale de produits pétroliers a enregistré, entre janvier 2025 et janvier 2026, une hausse de 6%, pour atteindre 401 ktep, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Cette évolution résulte, notamment, d’une augmentation de la consommation d’essence (+15 %), de jet d’aviation (+11 %) et de Fuel (+30%) tandis que celle du gasoil a enregistré une légère hausse de 1%.

La structure de la consommation des produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre janvier 2025 et janvier 2026, à l’exception de quelques produits, notamment les essences dont la part est passée de 18% à 20 %, le gasoil dont la part est passée de 43 % à 41% et le fuel de 2% à 3% sur la même période.

Pour la consommation de carburants routiers, elle a enregistré entre janvier 2025 et janvier 2026, une hausse de 5%. Elle représente 61% de la consommation totale des produits pétroliers.

La consommation de GPL a enregistré entre janvier 2025 et janvier 2026 une hausse de 5%. Celle de coke de pétrole a enregistré une hausse de 3% entre janvier 2025 et janvier 2026 (données partiellement estimées), notons que ce produit est utilisé exclusivement par les cimenteries et qu’il est substituable par le gaz naturel et le fuel lourd.

D’autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une hausse importante de 11% en janvier 2026 par rapport à la même période de l’année précédente.

Hausse de 7% de la demande totale de gaz naturel

La demande totale de gaz naturel a enregistré une hausse de 7% entre janvier 2025 et janvier 2026 pour se situer à 418 ktep-pci. La demande pour la production électrique a enregistré une hausse de 12%, celle pour la consommation finale a légèrement diminué, par contre, de 1%.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (64% de la demande totale en janvier 2026), la production électrique est en effet basée sur le gaz naturel d’environ 94%.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a connu une baisse de 1% pour se situer à 151 ktep-pci. La demande des clients moyenne et basse pression a enregistré une quasi stabilité et celle des clients haute pression a enregistré une baisse de 5%.

Pour la consommation spécifique globale des moyens de production électrique, elle a enregistré une hausse de 6% entre janvier 2025 et janvier 2026 pour se situer à 198.7 tep/GWh.

D’ailleurs, la production d’électricité à partir du gaz naturel a enregistré une hausse de 6% entre janvier 2025 et janvier 2026.