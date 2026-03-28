La huitième édition du Festival international Les Solistes, s’achèvera le dimanche 29 mars 2026 avec un concert de clôture prévu à 20H30 au Centre culturel de la jeunesse de Ben Arous. Placé sous le signe “Tunisie, l’harmonie de l’Orient et de l’Occident”, ce concert viendra couronner une semaine d’activités intensives dédiées à la formation et à l’échange artistique.

Le concert sera rehaussé par la participation de deux invités d’honneur de premier plan, notamment l’artiste turc, maitre du qanoun, Goksel Baktagir et le compositeur libanais Marcel Khalifa, dont la présence renforce la dimension artistique et symbolique de cette soirée placée sous le signe du partage, de la transmission et de la rencontre entre les cultures musicales de l’Orient et de l’Occident.

La soirée réunira également sur scène plusieurs artistes de renommée internationale, dont la oudiste iranienne Avin Ahmadi, le chanteur lyrique, bass-baryton à l’Opéra d’Arizona (Etats-Unis), Daniel Prunaru Reagan, le oudiste tunisien Seif Bennia ainsi que la jeune virtuose du oud Ghalia Ben Halima.

Du 23 au 28 mars 2026, le festival organisé par l’Association Les Solistes a proposé un programme riche comprenant des master classes, des séminaires et des concours réunissant de jeunes musiciens venus de différents horizons.