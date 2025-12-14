La 16ᵉ journée de Premier League propose un duel captivant entre Crystal Palace et Manchester City, ce dimanche 14 décembre 2025 au Selhurst Park. Le coup d’envoi sera donné à 15h00.

🕒 À quelle heure débute le match ?

Supporters des Eagles ou des Skyblues, ne manquez pas le début de la rencontre ! Le match Crystal Palace – Manchester City commencera à 15h00 précises, dans le cadre de la Premier League.

📺 Quelle chaîne diffuse la rencontre ?

La rencontre sera retransmise en direct sur Canal+ Live 3, ce dimanche 14 décembre 2025 à 15h00.