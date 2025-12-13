La 5e journée du championnat de la Nationale A de volley-ball s’est poursuivie samedi avec plusieurs rencontres disputées dans les Poules A et B. Les résultats enregistrés confirment les dynamiques en tête des classements, tandis que certaines équipes continuent de peiner à engranger des points. Une rencontre reste programmée dimanche, sans incidence immédiate sur les résultats de samedi.

Poule A : succès sans appel pour Kélibia et Saydia SBS

En Poule A, les deux matches disputés samedi se sont soldés par des victoires nettes en trois sets. À la salle Mechetel, le CO Kélibia s’est imposé face à Zitouna Sports (3-0), confirmant sa place dans le haut du tableau. À la Marsa, Saydia SBS a dominé l’AS Marsa sur le même score (3-0), consolidant sa progression au classement.

Une rencontre est prévue dimanche à la salle de Boussalem, où le MS Boussalem doit accueillir l’Espérance Sportive de Tunis. Ce match pourrait avoir un impact direct sur le classement de la poule [à vérifier].

Après quatre à cinq matches disputés selon les équipes, l’Espérance ST occupe la tête du classement avec 12 points en quatre rencontres. Le MS Boussalem et le CO Kélibia suivent avec 8 points chacun, également après quatre matches. Saydia SBS totalise 7 points. L’AS Marsa compte 4 points en cinq rencontres, tandis que Zitouna Sports ferme la marche avec zéro point après cinq matches.

Poule B : l’Étoile du Sahel solide leader

En Poule B, trois rencontres se sont jouées samedi. À Msaken, l’Étoile du Sahel a pris le dessus sur l’UST Sfax (3-1), poursuivant son parcours sans faute en tête du classement. À Hammam-Ghezaz, le CS Hammam-Lif s’est imposé à l’extérieur face à F. Hammam-Ghezaz (3-0). À Sfax, le CS Sfaxien a dominé l’ASTT Sfax en trois sets (3-0), confirmant sa place de dauphin.

Au classement, l’Étoile du Sahel mène avec 15 points après cinq journées. Le CS Sfaxien suit avec 11 points, devant l’UST Sfax (9 points). Le CS Hammam-Lif occupe la quatrième place avec 7 points. L’ASTT Sfax et F. Hammam-Ghezaz ferment la marche avec respectivement 3 et 0 point.

Cette 5e journée illustre une hiérarchie de plus en plus marquée, notamment en Poule B, où l’Étoile du Sahel creuse l’écart, tandis que la Poule A reste suspendue à l’issue de la rencontre programmée dimanche.