La 8e journée du championnat Pro A de basket-ball s’est disputée vendredi et samedi dans plusieurs salles du pays. Les rencontres ont été marquées par des scores serrés et des enjeux directs au classement, aussi bien dans la Poule A que dans la Poule B. À l’issue de cette journée, le Club Africain et la JS Kairouan conservent la tête de leurs groupes respectifs.

Poule A : le Club Africain s’impose à Hammam-Sousse

En Poule A, le choc disputé samedi à la salle de Hammam-Sousse a tourné à l’avantage du Club Africain. Les Clubistes ont battu l’Étoile du Sahel sur le score de 77 à 73, consolidant leur position de leader après huit journées.

Dans les autres rencontres, la JS Manazeh a pris le dessus sur l’ES Goulette (78-69) à la salle d’El-Menzah VII. À Grombalia, la DS Grombalia a arraché une courte victoire face au BC Mahdia (67-66), dans un match disputé jusqu’aux dernières secondes.

Au classement, le Club Africain occupe la première place avec 16 points en huit matches. L’Étoile du Sahel suit avec 14 points, devant la JS Manazeh (12 points). L’ES Goulette totalise 11 points, tandis que la DS Grombalia et le BC Mahdia ferment la marche avec respectivement 10 et 9 points, tous après huit rencontres.

Poule B : succès précieux pour la JS Kairouan

En Poule B, la journée a débuté vendredi avec la victoire du Stade Nabeulien face à l’ES Radès (56-53), à la salle de Bir Chellouf. Un succès acquis de justesse qui permet aux Nabeuliens de rester au contact du haut du tableau.

Samedi, la JS Kairouan s’est imposée à Monastir contre l’US Monastir (63-61), au terme d’un match serré. Cette victoire permet à la formation kairouanaise de conforter sa première place. À Dar Chaabane, l’US Ansar a battu l’AS Hammamet (59-49), décrochant un succès important dans la lutte au classement.

Après huit journées, la JS Kairouan mène la Poule B avec 15 points. Le Stade Nabeulien et l’US Monastir suivent avec 14 points chacun. L’ES Radès occupe la quatrième place (11 points), devant l’AS Hammamet et l’US Ansar, à égalité avec 9 points.

Cette 8e journée confirme ainsi l’équilibre du championnat Pro A, où plusieurs rencontres se jouent sur de faibles écarts et où chaque point compte dans la course au classement.