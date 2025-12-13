La Fédération sénégalaise de football (FSF) a rendu publique, samedi, la liste des 28 joueurs retenus par le sélectionneur Pape Thiaw pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Cette annonce précise le cadre sportif dans lequel les Lions de la Teranga aborderont la compétition continentale.

Une sélection dans la continuité récente

Selon la FSF, cette liste s’inscrit dans la continuité des performances enregistrées lors des dernières trêves internationales. Le choix des joueurs tient également compte de l’état de forme des éléments convoqués. L’approche privilégie la stabilité du groupe, sans rupture avec les cycles précédents, afin de préserver les automatismes à l’approche du tournoi.

Une ossature expérimentée, des jeunes intégrés

Le groupe repose principalement sur une ossature expérimentée, complétée par l’intégration de plusieurs jeunes talents. L’objectif affiché est de renforcer la compétitivité de la sélection sénégalaise lors de la CAN 2025. Cette combinaison vise à maintenir l’équilibre entre vécu international et apport de nouvelles énergies, sans modifier l’architecture globale de l’équipe.

Calendrier du groupe D

Versés dans le groupe D, les Lions de la Teranga feront leur entrée en lice face au Botswana le 23 décembre 2025. Ils enchaîneront contre la République démocratique du Congo le 27 décembre, avant de conclure la phase de groupes face au Bénin le 30 décembre. Ce calendrier fixe les premières échéances d’un parcours attendu au Maroc.

La liste des joueurs convoqués

Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf.

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf, Krépin Diatta.

Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra.

Attaquants : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Chérif Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Habib Diallo.

L’annonce de cette liste fixe le cadre de préparation et les options sportives retenues par le sélectionneur pour la CAN 2025, dans le respect des équilibres observés lors des dernières sorties internationales.