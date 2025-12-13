La rencontre entre le FC Metz et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 16ᵉ journée de Ligue 1, sera diffusée en direct ce samedi 13 décembre 2025 à 19h00 sur la chaîne Ligue 1+.
Le match se disputera au stade Saint-Symphorien.
À quelle heure commence Metz – PSG ?
Que vous soyez supporter messin ou parisien, pensez à être au rendez-vous :
le coup d’envoi est programmé à 19h00 précises, ce samedi 13 décembre.
Sur quelle chaîne suivre Metz – PSG ?
La rencontre sera retransmise en exclusivité sur Ligue 1+, qui assurera la diffusion en direct du match.