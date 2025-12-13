La 16ᵉ journée de Premier League propose une belle affiche : Arsenal reçoit Wolverhampton ce samedi 13 décembre 2025 à l’Emirates Stadium. Le coup d’envoi sera donné à 21h00.

📺 Diffusion TV

Supporters des Gunners ou des Wolves, assurez-vous d’être au rendez-vous : la rencontre Arsenal – Wolverhampton sera diffusée en direct à partir de 21h00.

(Il vous suffit d’ajouter ici la chaîne si vous souhaitez la préciser.)

🕘 Horaire du match

Le match débutera à 21h00 précises, un horaire idéal pour profiter du spectacle de la Premier League en soirée.