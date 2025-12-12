L’agence Tunis Afrique Presse (TAP) et l’agence de presse algérienne (APS) ont signé vendredi un accord de partenariat et de coopération en vue de “soutenir la coopération bilatérale dans le domaine d’échange des informations, des images et des contenus multimédias.”

Cet accord, qui comprend 15 articles, a été signé par les ministres des affaires étrangères de Tunisie et d’Algérie lors de la 23e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne tenue à Tunis sous l’égide de la Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzeri et du Premier ministre algérien Sifi Gherieb.

Selon le texte de l’accord, la TAP et l’APS s’accordent réciproquement le droit de recevoir et d’utiliser les dépêches des deux agences en arabe, en français et en anglais. Les deux parties conviennent également d’échanger des contenus d’actualité liés au contenu journalistique multimédia (photos, enregistrements audio et vidéo, infographies).

Par ailleurs, les deux agences accorderont une attention particulière, dans leur couverture médiatique, aux fêtes nationales et aux événements importants des deux pays.

Les deux parties s’engagent à renforcer leur coopération afin de consolider les liens historiques et fraternels qui unissent l’APS et la TAP, à travers des projets et programmes de travail communs qui seront définis ultérieurement.

L’accord stipule aussi le renforcement de la coopération technologique et l’échange d’expertise incluant les affaires techniques, en plus d’offrir les aides nécessaires à leurs envoyés spéciaux et correspondants en Tunisie et en Algérie.

Le partenariat entre les deux agences concerne aussi l’échange de visites, d’expertises et de formations dans le domaine journalistique, technique, informatique et documentaire.

La TAP et l’APS coordonnent leur participation aux forums et conférences régionaux et internationaux des organisations et des syndicats dont ils sont membres. Ils se consultent et échangent leurs points de vue dans leurs domaines d’expertise respectifs, dans l’intérêt des deux pays frères, la Tunisie et l’Algérie, et en vue d’atteindre les objectifs communs des deux agences.

L’accord entre en vigueur dès sa signature et reste valable pour une durée de trois ans, renouvelable automatiquement pour des périodes identiques, sauf si l’une ou l’autre des parties exprime par écrit son souhait d’y mettre fin.

Créée le 1er janvier 1961, l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) est un service public ainsi que la principale source d’information officielle en Tunisie. Elle diffuse plus de 100 000 dépêches par an, couvrant l’actualité nationale et internationale dans trois langues (arabe, français et anglais). Elle produit également plus de 50 000 photographies par an, selon les données publiées sur son site internet.

L’Agence de presse algérienne (APS) a été créée le 1er décembre 1961, à Tunis, en pleine guerre d’indépendance, afin de porter la voix de la révolution algérienne sur la scène médiatique internationale. Son siège a ensuite été transféré en Algérie, après le rétablissement de la souveraineté nationale. Elle remplit sa mission de service public, selon les informations publiées sur son site internet.