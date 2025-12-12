Une réunion décisive doit avoir lieu entre l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, et Mohamed Salah, mécontent de son temps de jeu. Cette discussion, prévue vendredi, déterminera si l’attaquant égyptien sera intégré ou non au groupe qui affrontera Brighton samedi en Premier League. L’épisode intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le joueur et son entraîneur.

Un échange attendu après plusieurs matches passés sur le banc

Arne Slot a annoncé cette rencontre en conférence de presse d’avant-match. « Je vais avoir une conversation avec Mo, ce vendredi, dont le résultat déterminera à quoi ressembleront les choses demain », a-t-il déclaré. Le coach a ajouté n’avoir « aucune raison de ne pas vouloir qu’il reste », tout en refusant de prolonger les questions sur le sujet. Il a précisé que sa prochaine prise de parole au sujet de Salah se ferait « avec lui et pas ici ».

Les tensions sont apparues après le nul 1-1 contre Sunderland le 3 décembre, alors que Salah était remplaçant. Des échanges ont suivi entre les représentants du joueur, ceux du club et l’encadrement technique. Selon le club, ces discussions ont porté sur la situation du joueur et son utilisation récente.

Un mécontentement affiché et un choix fort du coach

Le week-end dernier, Salah a critiqué publiquement Slot et certains dirigeants après avoir commencé sur le banc lors du 3-3 à Leeds. Il s’agissait du troisième match consécutif sans titularisation. À la suite de cet épisode, l’Égyptien n’a pas accompagné l’équipe en Italie pour le match de Ligue des champions remporté 1-0 contre l’Inter Milan. Il a été laissé à la maison par décision sportive.

Ce choix a renforcé l’idée d’un désaccord profond entre les deux hommes. Slot n’a pas détaillé les raisons exactes de cette absence, se limitant à affirmer qu’il n’avait « rien de plus à dire ». Cette communication limitée entretient l’incertitude sur l’issue de la rencontre entre le joueur et son entraîneur.

Une décision attendue avant son départ à la CAN

Après la réception de Brighton à Anfield, Mohamed Salah rejoindra la sélection égyptienne pour la Coupe d’Afrique des Nations, organisée du 21 décembre au 18 janvier. Son départ imminent place Slot face à une gestion délicate : clarifier la situation sportive du joueur avant son absence d’un mois.

La réunion prévue devrait ainsi trancher plusieurs questions : la place de Salah dans l’équipe avant son départ, la manière dont le joueur vivra les prochaines semaines et le climat interne à Liverpool. Le club, pour l’heure, ne donne pas d’indication supplémentaire.