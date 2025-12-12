L’entraîneur du Zimbabwe, Mario Marinica, a retenu 26 joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, programmée du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Le technicien roumain, nommé le mois dernier pour un contrat d’un an, succède à Michael Nees, remercié après une série de résultats insuffisants lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Des forfaits de poids avant le tournoi

Le sélectionneur devra composer sans Marshall Munetsi, milieu de Wolverhampton et vice-capitaine, écarté pour blessure. Walter Musona, de Scottland FC, manque également la compétition pour les mêmes raisons. Khama Billiat ne figure pas dans la liste finale. Ces absences modifient l’équilibre d’un groupe qui mêle cadres expérimentés et jeunes profils appelés à s’imposer.

L’effectif présente une moyenne d’âge située entre 28 et 29 ans. Près de 70 % des joueurs évoluent à l’étranger, principalement en Angleterre, en Afrique du Sud, en Écosse et dans plusieurs championnats européens. Marinica, adepte d’un jeu basé sur la vitesse et la contre-attaque, affirme ainsi un choix assumé entre stabilité et renouvellement. Parmi les joueurs plus âgés figurent Chipezeze, Knowledge Musona, Takwara, Nakamba et Wadi. La relève s’incarne dans Mauchi, Garananga, Fabisch et Antonio.

Une équipe en quête d’un cap continental

Le Zimbabwe s’est qualifié pour cette CAN en terminant deuxième du groupe J avec 9 points, devant le Kenya et la Namibie, quart-finaliste lors de l’édition précédente en Côte d’Ivoire. Il s’agit de la sixième participation des “Warriors” à une phase finale.

L’historique reste pourtant difficile : élimination au premier tour en 2004, 2006, 2017, 2019 et 2021. En 15 rencontres disputées dans la compétition, la sélection compte 3 victoires, 2 nuls et 10 défaites, avec 16 buts inscrits contre 31 encaissés.

Un premier test de taille contre l’Égypte

Placés dans le groupe B, les “Warriors” entameront leur parcours le 22 décembre à Agadir face à l’Égypte, sept fois championne d’Afrique. Ils affronteront ensuite l’Angola, le 26 décembre à Marrakech, puis l’Afrique du Sud le 29 décembre dans le même stade, pour un duel aux airs de derby.

La liste complète des 26 joueurs

Gardiens : Washington Arubi, Elvis Chipezeze, Martin Mapisa.

Défenseurs : Godknows Murwira, Emmanuel Jalai, Sea Fusire, Munashe Garanaga, Gerald Takwara, Isheanesu Mauchi, Brandon Galloway, Teenage Hadebe, Alec Mudimu, Divine Lunga.

Milieux : Marvelous Nakamba, Jonah Fabisch, Andrew Rinomhota, Prosper Padera, Tawanda Chirewa, Knowledge Musona.

Attaquants : Bill Antonio, Ishamael Wadi, Tawanda Maswanhise, Daniel Msendami, Prince Dube, Washington Navaya, Macauley Bonne, Junior Zindoga, Tadiwanashe Chakuchichi.