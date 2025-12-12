Tunis, 12 déc. (TAP) – Le temps sera, vendredi, densément brumeux, avant de devenir partiellement nuageux sur les régions côtières de l’Est en fin de journée et durant la nuit, avec quelques pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur sud sur le Nord et le Centre, et du secteur est sur le Sud. Il sera relativement fort près des côtes nord et localement sur le Sud, et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera généralement peu agitée, devenant localement agitée à Cap Serrat et dans le golfe de Gabès.

Les températures resteront stationnaires. Les maximales seront généralement comprises entre 15 et 20 degrés, et atteindront 13 degrés sur les hauteurs de l’Ouest, selon la même source.