Le sélectionneur du Nigéria, Eric Chelle, a dévoilé la liste définitive des 28 joueurs qui représenteront les Super Eagles lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le tournoi se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Cette sélection marque le début de la phase finale de préparation de l’équipe, engagée dans un Groupe C relevé avec la Tunisie, l’Ouganda et la Tanzanie.

Osimhen en tête d’attaque

Victor Osimhen figure en tête de la liste. L’attaquant vedette incarne le principal atout offensif des Super Eagles. Il sera accompagné par Ademola Lookman, ancien ballon d’or, et Samuel Chukwueze. Cette combinaison forme une ligne offensive solide, portée par des joueurs évoluant dans les grands championnats européens.

Eric Chelle s’appuie sur une attaque expérimentée, capable de peser sur les défenses adverses. Les profils réunis lui offrent des possibilités de rotation et d’adaptation selon les adversaires du groupe.

Des nouveaux visages pour élargir les options

La liste intègre plusieurs nouveaux joueurs, disponibles pour leur première apparition sous le maillot nigérian.

En défense, Ryan Alebiosu (Blackburn Rovers) et Igoh Ogbu (Slavia Prague) rejoignent l’effectif. Leur arrivée renforce un secteur clé à l’approche du tournoi. Le sélectionneur étoffe aussi ses options au milieu de terrain et en attaque, ajoutant de la profondeur à son groupe.

Un groupe C qui s’annonce disputé

Les Super Eagles évolueront dans le Groupe C, aux côtés de la Tunisie, de l’Ouganda et de la Tanzanie. La rencontre Tunisie–Nigéria est programmée le 27 décembre à Fès. Elle pourrait peser lourd dans la hiérarchie du groupe.

Le Nigéria vise une entame solide et un parcours maîtrisé dans une compétition où les détails peuvent rapidement faire basculer les matches.

Liste complète des 28 joueurs

Gardiens : Stanley Nwabali, Amas Obasogie, Francis Uzoho

Défenseurs : Calvin Bassey, Semi Ajayi, Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Chidozie Awaziem, Zaidu Sanusi, Igoh Ogbu, Ryan Alebiosu

Milieux : Alex Iwobi, Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Raphael Onyedika, Tochukwu Nnadi, Fisayo Dele-Bashiru, Ebenezer Akinsanmiro, Usman Muhammed

Attaquants : Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Victor Osimhen, Moses Simon, Chidera Ejuke, Akor Adams, Paul Onuachu, Cyriel Dessers, Salim Fago