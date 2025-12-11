Le Paris SG disputera la finale de la Coupe intercontinentale contre le vainqueur de la rencontre entre Flamengo et Pyramids FC. Cette affiche se jouera mercredi 17 décembre à Doha, au Qatar. Le PSG est présent en tant que tenant du titre de la Ligue des champions.

Flamengo domine Cruz Azul

Mercredi, Flamengo a battu Cruz Azul 2-1. Le club brésilien, récent vainqueur de la Copa Libertadores et du championnat du Brésil, réalise un doublé rare, seulement quatre fois accompli auparavant. L’équipe mexicaine, lauréate de la Ligue des champions de la Concacaf, a été devancée grâce à un doublé de l’Uruguayen Giorgian de Arrascaeta, qui a marqué à la 14e et à la 71e minute.

Duel décisif samedi

L’adversaire du PSG sera connu samedi à Al-Rayyan, où Flamengo affrontera Pyramids FC. Le club égyptien a remporté sa première Ligue des champions africaine en juin. Le match déterminera l’équipe qui affrontera le PSG en finale pour le titre intercontinental.

Un format resserré

La Coupe intercontinentale réunit les six vainqueurs de la Ligue des champions de chaque confédération. Son format est concentré pour éviter toute concurrence avec la nouvelle Coupe du monde des clubs à 32 équipes, lancée l’an dernier par la FIFA et organisée tous les quatre ans. La compétition met ainsi en avant les champions continentaux dans un cadre réduit et direct, culminant avec la finale prévue le 17 décembre à Doha.