La Coupe arabe FIFA Qatar-2025 entre dans une phase décisive avec les quarts de finale programmés sur deux journées, jeudi 11 et vendredi 12 décembre. Les rencontres se déroulent dans quatre stades emblématiques du Qatar. Les horaires sont indiqués en heure tunisienne. Cette étape marque le début des duels directs qui mèneront vers les demi-finales prévues le 15 décembre, avant la clôture de la compétition le 18 décembre.

Deux affiches pour lancer les quarts

La journée de jeudi propose deux rencontres. La première oppose le Maroc à la Syrie au stade Khalifa International. Le coup d’envoi est fixé à 15h30. La seconde affiche réunit la Palestine et l’Arabie saoudite au stade Lusaïl à 18h30. Ces deux confrontations détermineront les premiers qualifiés pour les demi-finales.

Vendredi, place aux derniers tickets

Les deux autres quarts se disputent vendredi. La Jordanie affronte l’Irak au stade de la Cité de l’Éducation à 15h30. L’Algérie joue ensuite contre les Émirats arabes unis au stade Al-Bayt à 18h30. Les vainqueurs complèteront le tableau du dernier carré.

Les demi-finales programmées le 15 décembre

Les demi-finales ont lieu lundi 15 décembre. La première se joue au stade Khalifa International à 15h30 et oppose le vainqueur du premier quart à celui du quatrième. La seconde a lieu au stade Al-Bayt à 18h30 entre les vainqueurs des deuxième et troisième quarts. Ces deux rencontres désigneront les finalistes et les équipes qui s’affronteront pour la troisième place.

Une fin de tournoi concentrée sur une seule journée

La dernière journée de la Coupe arabe FIFA Qatar-2025 est fixée au jeudi 18 décembre. Le match pour la troisième place se déroule au stade Khalifa International à 12h00. La finale suit au stade Lusaïl à 17h00. Cette journée mettra un terme à une compétition disputée selon un rythme continu du 1er au 18 décembre.