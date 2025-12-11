La Confédération africaine de football a présenté « Itri », le ballon officiel de la Coupe d’Afrique des nations Maroc-2025. L’objet accompagnera la compétition du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Maroc met en avant son patrimoine à travers ce ballon pensé comme une célébration du savoir-faire local et de l’identité plurielle du pays.

Une identité amazighe pleinement assumée

« Itri » signifie « étoile » en Amazighe. Ce choix inscrit le ballon dans une continuité culturelle revendiquée. Le design associe tradition et modernité. Chaque détail cherche à refléter une élégance puisée dans des formes historiques et dans une symbolique forte.

Un design inspiré du Zellige

La création s’appuie largement sur l’art du Zellige marocain. Cet art se distingue par des mosaïques géométriques complexes, reconnues pour leur variété de formes et de couleurs. Le ballon reprend ces codes pour rendre hommage à une tradition qui s’est transmise au fil des générations. Les motifs renvoient aussi à l’étoile du drapeau national et aux formes stellaires récurrentes dans l’art marocain.

Les couleurs dominantes, rouge et vert, reprennent celles du drapeau du Royaume. Le ballon fera ses premiers pas lors du match d’ouverture, le 21 décembre, opposant les Lions de l’Atlas aux Comores.

Une forte charge symbolique

Le design repose sur une étoile centrale et des motifs géométriques floraux organisés en symétrie circulaire. L’étoile représente l’ambition, la lumière et la recherche d’excellence au cœur de la compétition. Les pétales évoquent la célébration et la dimension festive associées à cet événement continental. La symétrie circulaire rappelle l’unité des pays réunis autour de la CAN.

Une dynamique propre au football africain

Le ballon comporte aussi des motifs intitulés « Flow of Movement ». Ces éléments veulent illustrer la fluidité, le rythme et l’énergie caractéristiques du jeu africain. Ils complètent l’ensemble culturel et symbolique inscrit dans la conception du ballon.

Entre héritage et innovation

« Itri » allie esthétique traditionnelle et technologie moderne. Le ballon s’appuie sur la technologie Orbita 6 développée par Puma. Cette structure, déjà utilisée dans plusieurs compétitions professionnelles, repose sur des panneaux thermocollés et une surface texturée. Elle optimise précision, stabilité et légèreté sans modifier les intentions artistiques du design.