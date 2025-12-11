Le marché tunisien VP+VU affiche une structure dominée par cinq marques. Kia clôture les onze premiers mois de 2025 avec 5 991 immatriculations. Hyundai suit avec 5 855 unités. Renault occupe la troisième place avec 4 360 véhicules. Suzuki et Isuzu affichent des volumes proches, respectivement 3 508 et 3 507 unités.

Les performances mensuelles montrent des variations selon les marques. Kia atteint un pic en juillet avec 1 416 unités. Hyundai réalise son plus haut niveau en octobre (809 unités). Renault enregistre une progression notable en avril (653 unités). Suzuki et Isuzu connaissent également des pics alternés, notamment en mai et en septembre.

Des modèles utilitaires dominants dans les ventes

Le classement des modèles souligne la présence marquée du segment utilitaire. Le D-Max simple cabine totalise 2 686 unités. Le Doblo suit avec 2 408 immatriculations. Berlingo Van se place troisième (2 303 unités). Le Tiggo 1X Populaire atteint 1 992 ventes. Les modèles I20 et Grand i10 complètent ce palmarès avec 1 949 et 1 868 unités.

Un marché rythmé par des variations mensuelles

L’évolution VP+VU montre des écarts sensibles entre 2024 et 2025. Le marché progresse en janvier (+44,63 %) avant un repli en février (–4,95 %) et mars (–7,87 %). Avril marque un rebond (+34,37 %) suivi d’une hausse en mai (+11,12 %). Juin et juillet affichent des gains significatifs (+14,02 % et +63,53 %). Août conserve cette tendance (+22,71 %). Le quatrième trimestre révèle une correction : septembre (–7,64 %), octobre (–13,12 %) et novembre (–5,98 %).

Des usages marqués par la prédominance du particulier

Les immatriculations destinées à l’usage particulier atteignent 31 034 unités. Les autres usages totalisent 15 905 véhicules. Le segment de la location compte 8 808 immatriculations. L’administratif représente 1 077 véhicules et le taxi individuel 780 unités.

Le leasing continue de structurer le marché

Les données sur les qualités d’immatriculation montrent la place centrale du leasing. Le statut de locataire leasing regroupe 32 325 véhicules. Les propriétaires totalisent 25 261 unités. Le co-propriétaire représente 18 immatriculations. La catégorie « autres » n’enregistre aucune unité.