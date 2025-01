Le marché tunisien des véhicules légers (voitures particulières et utilitaires) a enregistré un total de 57 137 immatriculations en 2024, soit une légère hausse de 2,37 % par rapport à 2023. La part des nouvelles immatriculations est de 72% et 28% réalisé par le marché parallèle (ré-immatriculations), pour un total général de 79 369 unités.

Hyundai conserve sa première place

Avec 6.777 véhicules immatriculés, Hyundai reste le leader du marché, représentant 11,86% de parts de marché. KIA et Peugeot complètent le podium avec respectivement 5.517 et 4.111 unités vendues.

Répartition entre voitures particulières et utilitaires

Dans le segment des voitures particulières, Hyundai domine également avec 6.777 unités, suivi de KIA (5.326) et Suzuki (3.493). Les modèles populaires comme la Hyundai Grand i10, la Suzuki Celerio et la Citroën C3 ont accaparé l’essentiel des ventes de cette catégorie.

Du côté des utilitaires, Isuzu mène avec près de 20% de parts de marché, bien que ses ventes aient reculé de 17,38 %. Peugeot et Fiat enregistrent respectivement 2.723 et 2.539 immatriculations.

Hausse marquée pour certaines marques

Plusieurs marques ont vu leurs ventes progresser de manière significative, comme Citroën (+179,6 %) et Renault (+137,6 %).

Le marché parallèle en expansion

Les ventes sur le marché parallèle ont bondi de 34,58 %, atteignant 22.232 unités. Volkswagen, Peugeot et Mercedes-Benz dominent ce segment, renforçant leur présence via des importations indépendantes.