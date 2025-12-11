L’entraîneur national Sami Trabelsi a publié, jeudi, la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, programmée du 21 décembre au 18 janvier.
Les Aigles de Carthage entreront dans le vif de leur préparation dès le 12 décembre, avec un stage à Tabarka qui se poursuivra jusqu’au 19 décembre. Un match amical à huis clos face au Botswana est prévu le 18 décembre pour peaufiner les derniers réglages.
L’équipe nationale s’envolera ensuite le 19 décembre en soirée, à bord d’un vol spécial au départ de Tabarka-Aïn Draham, en direction de Rabat.
🏆 Programme de la Tunisie en phase de groupes (Groupe C)
23 décembre à Rabat : Tunisie – Ouganda
27 décembre à Fès : Tunisie – Nigeria
30 décembre à Rabat : Tunisie – Tanzanie
📋 Liste des joueurs convoqués pour la CAN 2025
🧤 Gardiens de but
Aymen Dahmen (CS Sfaxien)
Béchir Ben Saïd (Espérance ST)
Noureddine Farhati (Stade Tunisien)
Sabri Ben Hassan (Étoile du Sahel)
🛡️ Défenseurs
Yassine Meriah (Espérance ST)
Montassar Talbi (FC Lorient, France)
Dylan Bronn (Servette FC, Suisse)
Adam Arous (Kasimpasha, Turquie)
Nader Ghandri (Akhmat Grozny, Russie)
Mohamed Ben Ali (Espérance ST)
Yan Valery (Sheffield Wednesday, Angleterre)
Ali Abdi (OGC Nice, France)
Morthadha Ben Ouannès (Kasimpasha, Turquie)
Ali Maaloul (CS Sfaxien)
⚙️ Milieux de terrain
Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort, Allemagne)
Houcème Tka (Espérance ST)
Ferjani Sassi (Al-Gharafa, Qatar)
Ismaël Gharbi (FC Augsbourg, Allemagne)
Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano, Suisse)
Hannibal Mejbri (Burnley FC, Angleterre)
Naïm Sliti (Al-Shamal SC, Qatar)
Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly, Égypte)
🎯 Attaquants
Elias Saad (FC Augsbourg, Allemagne)
Elias Achouri (FC Copenhague, Danemark)
Sebastian Tounekti (Celtic Glasgow, Écosse)
Firas Chaouat (Club Africain)
Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala, Russie)
Seifeddine Jaziri (Zamalek, Égypte)