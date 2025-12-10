La Coupe d’Afrique des Nations (CAN), compétition phare du football continental depuis 1957, a vu défiler de grandes générations et sacrer des nations emblématiques. L’Égypte domine largement le tableau d’honneur avec sept titres, suivie du Cameroun (cinq) et du Ghana (quatre).

🏆 Les débuts de la CAN : hégémonie égyptienne

Lors des premières éditions, l’Égypte s’impose comme la référence. Vainqueur en 1957, 1959 puis en 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010, elle reste la nation la plus titrée de l’histoire du tournoi.

Les années 1960 et 1970 voient également éclore d’autres puissances africaines :

Éthiopie (1962),

Ghana (1963, 1965, 1978, 1982),

RDC (1968, 1974),

Soudan (1970),

Congo (1972),

Maroc (1976).

🥇 Années 1980–2000 : émergence de nouvelles forces

Les décennies suivantes confirment l’ascension du Cameroun, victorieux en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017.

Le Nigéria (1980, 1994, 2013) et la Côte d’Ivoire (1992, 2015, 2023) s’imposent également parmi les favoris réguliers.

L’Afrique du Sud réussit son entrée post-apartheid en décrochant le titre en 1996.

🇹🇳 Tunisie et moments marquants

La Tunisie inscrit son nom au palmarès en 2004, année de son unique sacre à domicile.

Le Sénégal, longtemps attendu, décroche enfin son premier titre en 2021.

La Zambie crée l’une des plus belles surprises de l’histoire récente en 2012, lors d’une édition marquée par une forte charge émotionnelle.

🗂️ Palmarès complet par édition (1957–2023)

1957 : Égypte

1959 : Égypte

1962 : Éthiopie

1963 : Ghana

1965 : Ghana

1968 : RDC

1970 : Soudan

1972 : Congo

1974 : Zaïre (RDC)

1976 : Maroc

1978 : Ghana

1980 : Nigeria

1982 : Ghana

1984 : Cameroun

1986 : Égypte

1988 : Cameroun

1990 : Algérie

1992 : Côte d’Ivoire

1994 : Nigeria

1996 : Afrique du Sud

1998 : Égypte

2000 : Cameroun

2002 : Cameroun

2004 : Tunisie

2006 : Égypte

2008 : Égypte

2010 : Égypte

2012 : Zambie

2013 : Nigeria

2015 : Côte d’Ivoire

2017 : Cameroun

2019 : Algérie

2021 : Sénégal

2023 : Côte d’Ivoire