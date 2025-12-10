La Coupe d’Afrique des Nations (CAN), compétition phare du football continental depuis 1957, a vu défiler de grandes générations et sacrer des nations emblématiques. L’Égypte domine largement le tableau d’honneur avec sept titres, suivie du Cameroun (cinq) et du Ghana (quatre).
🏆 Les débuts de la CAN : hégémonie égyptienne
Lors des premières éditions, l’Égypte s’impose comme la référence. Vainqueur en 1957, 1959 puis en 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010, elle reste la nation la plus titrée de l’histoire du tournoi.
Les années 1960 et 1970 voient également éclore d’autres puissances africaines :
Éthiopie (1962),
Ghana (1963, 1965, 1978, 1982),
RDC (1968, 1974),
Soudan (1970),
Congo (1972),
Maroc (1976).
🥇 Années 1980–2000 : émergence de nouvelles forces
Les décennies suivantes confirment l’ascension du Cameroun, victorieux en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017.
Le Nigéria (1980, 1994, 2013) et la Côte d’Ivoire (1992, 2015, 2023) s’imposent également parmi les favoris réguliers.
L’Afrique du Sud réussit son entrée post-apartheid en décrochant le titre en 1996.
🇹🇳 Tunisie et moments marquants
La Tunisie inscrit son nom au palmarès en 2004, année de son unique sacre à domicile.
Le Sénégal, longtemps attendu, décroche enfin son premier titre en 2021.
La Zambie crée l’une des plus belles surprises de l’histoire récente en 2012, lors d’une édition marquée par une forte charge émotionnelle.
🗂️ Palmarès complet par édition (1957–2023)
1957 : Égypte
1959 : Égypte
1962 : Éthiopie
1963 : Ghana
1965 : Ghana
1968 : RDC
1970 : Soudan
1972 : Congo
1974 : Zaïre (RDC)
1976 : Maroc
1978 : Ghana
1980 : Nigeria
1982 : Ghana
1984 : Cameroun
1986 : Égypte
1988 : Cameroun
1990 : Algérie
1992 : Côte d’Ivoire
1994 : Nigeria
1996 : Afrique du Sud
1998 : Égypte
2000 : Cameroun
2002 : Cameroun
2004 : Tunisie
2006 : Égypte
2008 : Égypte
2010 : Égypte
2012 : Zambie
2013 : Nigeria
2015 : Côte d’Ivoire
2017 : Cameroun
2019 : Algérie
2021 : Sénégal
2023 : Côte d’Ivoire