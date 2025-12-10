La Juventus Turin reçoit Paphos ce mercredi 10 décembre 2025 au Juventus Stadium, à l’occasion de la 6ᵉ journée de la Ligue des champions 2025-2026. Un duel crucial entre deux équipes en difficulté, chacune à 6 points après cinq journées, qui vise encore les barrages de la compétition.

Enjeux et dynamique des équipes

La Juventus, actuellement 22ᵉ, affiche un bilan mitigé : 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. Les Bianconeri se sont imposés face à Manchester City (2-0) mais ont concédé des nuls contre Villarreal, le Sporting et Monaco, et ont perdu contre l’Inter (3-2). Ce match contre Paphos est décisif pour rester en course pour les barrages.

Paphos, 24ᵉ, connaît également une campagne européenne difficile. Avec 2 victoires et 4 défaites, le club chypriote a battu Villarreal (1-0) mais s’est incliné contre Bruges, l’Olympiakos, Tottenham et fait match nul contre Monaco. Un succès à Turin permettrait aux Chypriotes de revenir à 9 points et de rêver encore des barrages.

Chaîne et horaire

Le match Juventus – Paphos débutera mercredi 10 décembre à 21h00 au Juventus Stadium.

La rencontre sera diffusée sur Canal+ Live 6