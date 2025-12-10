La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Union européenne (UE) ont signé un prêt de premier rang non garanti de 10 millions d’euros en faveur de “Amen Bank“, a annoncé, mardi la BERD.

Cet accord de prêt est le premier signé dans le cadre du Programme de financement d’une économie verte de la BERD en Tunisie. “Ce nouveau financement permettra à Amen Bank d’accorder des prêts au secteur privé tunisien, y compris aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), et favorisera l’égalité d’accès des femmes et des hommes au financement vert. Ce cadre vise à faciliter la transition vers une économie verte en accroissant le financement des technologies et des services bas carbone et climato-résilients”, selon la BERD.

Le Programme sera soutenu par un ensemble complet de mesures de coopération technique financées par la BERD et l’UE pour aider Amen Bank à préparer, mettre en œuvre, vérifier et suivre les projets. Cet ensemble de mesures appuiera également des activités de formation et de renforcement des capacités qui devront aider le personnel d’Amen Bank à promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des hommes au financement de l’action climatique.

Dans le cadre de ce programme, l’UE accordera des subventions d’incitation à l’investissement pour la réalisation et la vérification d’investissements verts. Ces subventions visent à accélérer l’adoption de technologies climatiques avancées par les MPME éligibles.

Ce nouveau financement est également étayé par le Fonds de change (TCX), mécanisme soutenu par l’UE qui favorise la croissance des marchés financiers dans les économies en développement et offre aux banques tunisiennes une couverture du risque de change à des prix réduits.

Selo, la Banque européenne, “Amen Bank est une société anonyme au capital social de 174.600.000 dinars détenue à hauteur de 66,44% par le groupe AMEN, l’une des principales institutions financières privées en Tunisie, reconnue pour son engagement constant en faveur de l’innovation, de la performance et de l’accompagnement durable de ses clients. Amen Bank a été classée comme la sixième banque en Tunisie en Juin 2025, avec une part de marché de 8,5% en termes d’encours de dépôts et d’encours de prêts”.

Depuis le début de ses activités en Tunisie en 2012, la BERD a investi 2,7 milliards d’euros dans 83 projets à travers le pays, dont 67 % dans le secteur privé