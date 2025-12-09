Les travaux de la 6ème session du Forum Africain de haut niveau sur la femme, la paix et la sécurité, placée sous le thème “25 ans après la résolution 1325 du conseil de sécurité : mobilisation de la diplomatie multipartite pour renforcer l’agenda de la femme, de la paix et de la sécurité en Afrique dans un système mondial en mutation” ont démarré, mardi, au siège de l’académie diplomatique internationale à Tunis.

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri, a souligné dans son allocution d’ouverture de cette rencontre qui se tient durant deux jours, que ce forum africain constitue une plateforme importante pour mettre en valeur l’héritage commun et les efforts déployés au cours des deux dernières décennies en faveur des femmes africaines et pour évaluer et développer les différentes approches à l’aide de mécanismes innovants permettant de promouvoir les conditions des femmes et des filles face aux nouveaux défis à l’échelle mondiale, tels que la transformation numérique, les changements climatiques et la recrudescence de la violence et de l’extrémisme.

Elle a indiqué que la Tunisie a adopté le premier plan national de mise en œuvre de la résolution 1325 pour la période 2018-2022, selon une approche participative qui a réuni les différentes structures gouvernementales et les associations concernées, ajoutant qu’à la lumière des résultats d’évaluation du premier plan, le ministère de la famille a entamé l’élaboration du deuxième plan national basée sur une méthodologie participative avec les différentes structures gouvernementales et les associations concernées.

Le deuxième plan national vise à renforcer la participation active des femmes tunisiennes dans les domaines de la sécurité, de l’armée, de la diplomatie et des douanes et à appuyer la participation politique et publique des femmes, à promouvoir leur capacités et leurs rôles dans le maintien de la paix et à mettre en place des mécanismes institutionnels en faveur de l’égalité, de la lutte contre la violence et la discrimination et l’accès à la justice.

La ministre a affirmé que la durabilité réelle de la résolution 1325 ne peut être concrétisée qu’à travers la solidarité entre les pays africains et l’échange d’expériences, notant que la mise en œuvre de cette résolution constitue un choix stratégique qui reflète une vision participative pour l’édification d’une société plus inclusive et équitable.

A noter que le forum africain de haut niveau sur la femme, la paix et la sécurité vise à renforcer la volonté politique commune et à mobiliser les partenariats, pour préparer la prochaine décennie de mise en œuvre de l’agenda 2026-2035 et atteindre les objectifs de l’agenda africain 2063, dans le cadre d’une dynamique visant à soutenir l’action commune et renforcer les opportunités de partenariat, de coopération et d’échange d’expériences entre les différents pays du continent Africain.

Participent à ce forum, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, des représentants de plusieurs gouvernements, de l’ONU Femmes, de l’Union africaine, ainsi qu’un certain nombre d’organisations internationales et régionales et des experts dans le domaine du leadership féminin et de la jeunesse.