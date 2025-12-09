Les équipes de la direction régionale de l’équipement à Siliana ont mené une série d’interventions dans le cadre des préparatifs pour la saison des pluies.

Les travaux réalisés concernent en particulier le curage des cours d’eau et des oueds, en plus du nettoyage des canalisations d’évacuation des eaux pluviales, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de l’équipement, Mehdi El Ouni.

D’autres actions ont porté notamment sur le soutien des municipalités locales dans la collecte des déchets de construction et le nettoyage des routes (balayage des débris, lavage des chaussées, entretien des marquages au sol,..).

Il a ajouté qu’une autre opération de curage de 25 km de cours d’eau sera effectuée, prochainement, dans la région.

Par ailleurs, une machine de déneigement a été mobilisée pour intervenir rapidement en cas de changements météorologiques, selon la même source.