La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 connaît désormais l’ensemble de ses 24 équipes qualifiées. La compétition, prévue du 18 décembre 2025 au 21 janvier 2026, réunira les sélections les plus expérimentées du continent, mais aussi des nations émergentes venues bousculer la hiérarchie. Retour sur les qualifiés, leur expérience et leurs meilleurs résultats.

Les sélections les plus titrées au rendez-vous

L’Égypte, recordwoman du tournoi avec 27 participations et sept titres, sera l’une des grandes favorites. La Côte d’Ivoire (26 participations, 3 titres) et le Cameroun (22 participations, 5 titres) figurent également parmi les habitués du haut niveau. Le Nigeria (3 titres), l’Algérie (2 titres) et le Sénégal, champion en 2021, complètent le cercle des grands prétendants.

Pays hôte, le Maroc disputera sa 20e CAN, avec l’ambition de décrocher un second sacre après celui de 1976.

Des sélections régulières et ambitieuses

Plusieurs nations, bien installées dans le paysage africain, nourrissent de fortes ambitions. Le Mali (14 participations, finaliste en 1972), le Burkina Faso (finaliste en 2013) ou encore l’Angola (trois fois quart-finaliste) veulent franchir un palier.

La Tunisie, qui participe pour la 22e fois, visera une prestation solide, forte de son titre remporté en 2004.

Les outsiders et révélations à suivre

La Guinée équatoriale, souvent surprenante en phase finale (4e place en 2015), pourrait encore jouer les trouble-fête. Le Bénin, quart-finaliste en 2019, espère confirmer sa montée en puissance.

Les Comores et le Botswana, pour leur 2e participation, tenteront de rééditer leurs précédents exploits ou d’entrer pour la première fois dans les matches à élimination directe.

Les sélections en quête d’un nouveau départ

La RD Congo (21 participations, 2 titres dans les années 1960–70), le Soudan (champion en 1970) ou encore la Zambie (championne en 2012) souhaitent retrouver leur splendeur passée après des éditions récentes plus mitigées.

Parmi les équipes les moins expérimentées, la Tanzanie, le Zimbabwe et l’Ouganda restent déterminées à briller malgré un palmarès plus modeste.