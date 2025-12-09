La 18ᵉ journée du championnat élite de handball tunisien se déroulera le samedi 13 décembre 2025. Les équipes s’affronteront dans différentes salles du pays, avec des rencontres prévues à partir de 14h30. Cette journée s’annonce décisive pour le classement et le maintien des équipes en lice.

Rencontres phares et horaires

Le coup d’envoi sera donné à 14h30 à la Salle Zouaoui avec le choc entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain. Ce match classique du handball tunisien retiendra toute l’attention des supporters et pourrait influencer le haut du tableau.

À 16h00, plusieurs rencontres se dérouleront simultanément :

CS Sakiet Ezzit recevra le SC Moknine à la Salle de Sakiet Ezzit.

L’EBS Beni Khiar affrontera l’AS Hammamet à la Salle de Beni Khiar.

Le CH Ksour Essef jouera contre le CHB Jemmal à la Salle de Ksour Essef.

Le Stade Tunisien accueillera l’AS Teboulba à la Salle du Bardo.

Enfin, à 17h00, l’ES Sahel affrontera l’EM Mahdia à la Salle de Sousse. Ce match pourrait être déterminant pour la course au titre ou pour la qualification aux compétitions continentales.

Enjeux de la 18ᵉ journée

Cette journée intervient dans la seconde moitié du championnat, où chaque point est crucial. Les clubs cherchent à consolider leur position en tête, sécuriser leur maintien ou améliorer leur classement. Les derbies, comme Espérance ST – Club Africain, restent les plus suivis par le public et les médias, offrant souvent des confrontations serrées et spectaculaires.

Organisation et diffusion

Les matchs se joueront dans différentes salles à travers la Tunisie, garantissant une large couverture locale. Les horaires ont été fixés pour permettre aux supporters de suivre plusieurs rencontres et pour faciliter la diffusion médiatique. Les équipes se préparent à un rythme soutenu pour assurer la performance malgré l’enchaînement des journées.