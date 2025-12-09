Mardi 9 décembre, le FC Barcelone reçoit l’Eintracht Francfort au Camp Nou pour la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Après une défaite contre Chelsea lors de la dernière journée, les Catalans, leaders de la Liga, cherchent à relancer leur campagne européenne et à engranger des points cruciaux face à des Allemands en difficulté.

Le Barça veut retrouver la victoire

Actuellement 15e de leur groupe, Barcelone doit impérativement s’imposer pour rester dans la course à la qualification. Lamine Yamal et ses coéquipiers, en confiance sur le plan national, comptent profiter de l’avantage du Camp Nou pour faire pencher la balance en leur faveur.

Francfort en crise

L’Eintracht Francfort, 28e de la phase de groupes, arrive en Espagne après une lourde défaite contre le RB Leipzig (0-6) en Bundesliga. Les Allemands devront redresser la barre pour espérer inquiéter des Barcelonais déterminés à renouer avec la victoire sur la scène européenne.

Horaire et diffusion TV

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h au Camp Nou. Les fans pourront suivre le match en direct sur Canal+ Live 4.