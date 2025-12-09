Mardi 9 décembre, l’Inter Milan accueille Liverpool pour la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre importante pour les Intéristes, qui comptent bien reprendre leur série après leur seule défaite récente contre l’Atlético de Madrid.

L’Inter solide face à des Reds en difficulté

Actuellement dauphins de Naples en Serie A, l’Inter Milan réalise un parcours solide en Ligue des champions et occupe la 4e place de son groupe. Les Milanais espèrent poursuivre sur cette dynamique face à Liverpool, en pleine crise. Les Reds, 9es de Premier League, restent sur trois défaites consécutives en C1, dont une lourde contre le PSV Eindhoven (1-4) à Anfield.

Privé de Mohamed Salah, suspendu après ses récentes déclarations, Liverpool devra se passer de son meilleur buteur pour tenter de renverser la situation. Après un mercato coûteux, le club anglais est sous pression et attend avec impatience de retrouver des performances convaincantes.

Horaire et diffusion TV

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h45 au stade Giuseppe Meazza de Milan. Les supporters pourront suivre le match en direct sur Canal+ Live 2.