La Coupe du Monde 2026 introduira des pauses d’hydratation systématiques lors de chaque match. La FIFA a annoncé que deux interruptions de trois minutes seront intégrées à chacune des deux mi-temps, soit quatre pauses par rencontre. Cette décision vise à renforcer la protection et le bien-être des joueurs durant une compétition programmée du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Des pauses uniformisées pour toute la compétition

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la FIFA précise que ces pauses interviendront 22 minutes après le début de chaque période. L’arbitre stoppera le jeu pour permettre aux joueurs de s’hydrater. Cette mesure s’inspire de versions simplifiées expérimentées lors d’événements récents, dont la Coupe du Monde 2022.

Elle sera appliquée indépendamment de la température ou des conditions météorologiques. Le principe, selon la FIFA, est d’assurer l’équité entre toutes les équipes, quelle que soit la localisation du match ou la présence d’un toit dans le stade.

Un protocole clair pour les arbitres

Manolo Zubiria, directeur compétition (États-Unis) pour la Coupe du Monde 2026, indique que « des pauses d’hydratation de trois minutes seront mises en place à chaque match ». Le début et la fin seront signalés par un coup de sifflet. Il précise que si une interruption de jeu pour blessure survient autour de la 20e ou 21e minute et se prolonge, la gestion de la pause sera ajustée avec l’arbitre.

Un calendrier adapté pour limiter les contraintes

La FIFA souligne que le calendrier de la Coupe du Monde 2026 est désormais finalisé. Il a été conçu pour réduire les déplacements des équipes et des supporters. L’objectif est aussi d’offrir davantage de jours de repos entre les matches et de permettre une meilleure accessibilité télévisuelle malgré les différents fuseaux horaires.

Trois cérémonies d’ouverture et un spectacle inédit en finale

La compétition 2026 présentera une particularité : trois cérémonies d’ouverture.

La première aura lieu avant le match d’ouverture Mexique – Afrique du Sud, le jeudi 11 juin à Mexico. Deux autres cérémonies sont prévues le vendredi 12 juin : l’une à Toronto avant la rencontre impliquant le Canada et la Bosnie-Herzégovine, l’Italie, l’Irlande du Nord ou le pays de Galles ; l’autre à Los Angeles avant États-Unis – Paraguay.

La FIFA ajoute qu’un spectacle à la mi-temps sera organisé pour la toute première fois lors de la finale, programmée le dimanche 19 juillet au stade de New York – New Jersey. La traditionnelle cérémonie de clôture reste maintenue.