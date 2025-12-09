Le Real Madrid devra se passer d’Éder Militao pour une longue période. Le club a annoncé que le défenseur brésilien sera éloigné des terrains entre trois et quatre mois. Il s’est blessé à la cuisse gauche lors de la défaite contre le Celta Vigo (2-0). L’annonce est intervenue lundi à Madrid.

Une blessure contractée dès la première période

Militao a quitté le terrain dès la 21e minute. Il s’est tenu l’arrière de la cuisse avant de demander à sortir. Antonio Rüdiger l’a remplacé dans la foulée. Les examens réalisés après le match ont révélé une rupture du biceps fémoral, a précisé le club madrilène. Le diagnostic confirme une blessure sérieuse qui nécessitera plusieurs semaines de récupération.

Un forfait confirmé pour les prochaines échéances

Selon la presse espagnole, Militao manquera plusieurs rencontres importantes. Parmi elles figure le déplacement à Manchester City mercredi en Ligue des champions. Le défenseur devrait aussi manquer les prochaines journées de Liga. La durée exacte de son absence dépendra de l’évolution de sa convalescence. Le club n’a pas fixé de date précise pour son retour.

Une défense madrilène déjà diminuée

Cette indisponibilité s’ajoute à une liste d’absences déjà conséquente en défense. Le Real Madrid est privé de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Ferland Mendy. L’équipe doit donc composer avec plusieurs manques dans son secteur défensif. Cette situation complique les choix de l’entraîneur pour les prochains matches, à un moment où les compétitions se succèdent.

Un nouveau coup dur dans une saison dense

Le calendrier reste chargé pour le Real Madrid entre la Ligue des champions et la Liga. L’absence prolongée de Militao fragilise davantage la stabilité défensive du club. Le Brésilien avait déjà occupé un rôle important depuis le début de saison. Sa blessure oblige le staff madrilène à réajuster ses plans dans un contexte de contraintes successives.

Le club n’a pas communiqué d’informations supplémentaires sur le protocole de soins ou la phase de rééducation. Sa progression sera suivie semaine après semaine. Le Real Madrid attend désormais l’évolution médicale pour planifier son retour dans le groupe.