L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït al-Hikma organise un colloque sur le thème “De l’esclavage en Tunisie à son abolition et à son actualité aujourd’hui” au Palais Ennejma Ezzahra le 11 décembre et au siège de l’Académie Beït al-Hikma le 12 décembre. Le programme de cette rencontre, qui comporte des communications en arabe et en français, démarre le jeudi à 10 h.

L’ouverture de cette manifestation sera effectuée par le Président de l’Académie Beït al-Hikma, Mahmoud Ben Romdhane et la première séance sera consacrée à “L’histoire de la présence des noirs africains en Tunisie. Un film documentaire de Hichem Ben Ammar sera ensuite présenté.

La seconde séance, portera sur les “origines du décret de l’abolition de l’esclavage par Ahmed Bey”.

Les travaux du colloque se poursuivent le vendredi 12 décembre au Palais Ennejma Ezzahra avec la troisième séance qui abordera le thème de “L’esclavage en Tunisie entre abolition et pratiques sociales” alors que la quatrième séance, présidée par Mr M’hamed Oualdi, sera consacrée à l” Actualité de l’esclavage en Tunisie de nos jours”.

Parmi les thèmes abordés figurent ceux portant sur « Des premiers siècles de l’islam à l’abolition de l’esclavage en Tunisie au XIXe siècle », « Aux origines du décret de l’abolition de l’esclavage par Ahmed Bey » « Processus d’abolition et de racialisation de l’esclavage en Tunisie et dans le Maghreb », « L’abolition de l’esclavage en Tunisie est-elle le produit de <pressions>> étrangères ? » et « Au-delà de 1846 repenser l’abolition de l’esclavage en Tunisie dans le contexte des longues transformations du XIXe siècle dans la région MEΝΑ”.

« L’esclavage en Tunisie entre abolition et pratiques sociales », « Tunis, au carrefour des traites aux XVIlle et XIXe siècles », « Les revers d’une abolition représailles et violences au lendemain de janvier 1846 », « La périodisation de l’histoire moderne et contemporaine occidentale: un périlleux défi analytique pour les chercheurs/euses africain(e)s des sciences sociales et humaines » et « De l’abolition de l’esclavage à la loi numéro 2018-50: les héritages de la traite dans la société tunisienne » seront également débattus.

Les intervenants du colloque sont Jaafar Bennasr, Taoufik Ben Ameur, Hayet Mejri, Salah Trabelsi, Abdelhamid Henia, Moncef Ben Abdeljalil, Ismael Musah Montana, Jaafar Bennasr et Marwa Marnaoui, Taoufik Ben Ameur, Hayet Mejri, Inès Mrad Dali, Yamina Ouni, Leila Zaghdoud, Alain Pascal Kaly, Inès Reguiga, Mohamed Jouili, Rebah Argoubi, et Anis Ben Amor qui présenteront des communications liées à ce thème.