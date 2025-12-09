Les barrages du nord ont enregistré un apport supplémentaire de 51 millions de m3 d’eaux pluviales au cours des huit premiers jours de décembre, a déclaré à la TAP le directeur général des barrages et des grands ouvrages hydrauliques au ministère, Faiez Msallem.

Il s’agit d’un « indicateur rassurant », a-t-il souligné, rappelant que les barrages de la région ont accumulé 200 millions de m3 depuis l’entame de l’automne, ce qui a renforcé leur taux de remplissage et sécurisé l’approvisionnement national en eau potable.

“Avec des pluies se poursuivant au même rythme, il sera également possible de garantir les réserves destinées à l’irrigation”, a-t-il ajoute.

Les apports hydriques enregistrés dans les barrages du gouvernorat de Béja ont été importants depuis début septembre, ce qui a permis d’augmenter leurs stocks par rapport à la même période l’an dernier.

Ainsi, le niveau du barrage de Sidi El Barrak est passé de 74 à 148 millions de m3, celui du barrage de Sidi Salem de 92 à 122 millions de m3, et le stock du barrage de Kasseb de 19 à 24,6 millions de m3 actuellement

Le gouvernorat de Béja abrite le plus grand barrage de Tunisie, celui de Sidi Salem, d’une capacité de 643 millions de m3, alimentant en eau potable et d’irrigation plusieurs régions depuis sa construction sur l’oued Medjerda en 1982.

La délégation de Nefza compte également l’un des plus grands barrages du pays, celui de Sidi El Barrak, ainsi que le barrage de Kasseb au nord de Béja.