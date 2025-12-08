Le bureau du Fonds mondial pour la nature (WWF) en Afrique du Nord a lancé, lundi, à l’occasion de la Journée mondiale du climat (le 8 décembre de chaque année), un appel à tous les intervenants pour participer à la protection du climat.

Le WWF a rappelé que la lutte contre le changement climatique est une responsabilité partagée, soulignant que la protection du climat n’est pas une option, mais une nécessité permettant de garantir un avenir meilleur aux générations futures.

Le Fonds a rappelé, dans ce cadre, les défis croissants auxquels l’Afrique du Nord est confrontée en raison du changement climatique.

Face à l’intensification des vagues de chaleur, à la raréfaction des précipitations et à la multiplication des sécheresses et des inondations, les écosystèmes et les ressources naturelles sont mis à rude épreuve, affectant ainsi la sécurité alimentaire et hydrique et le bien-être des populations, a-t-on ajouté.

Le climat ne se résume pas à des variations météorologiques, c’est un équilibre fragile indispensable à la vie, qui nécessite une action lorsqu’il est perturbé, a expliqué le WWF.

De la réduction des émissions à la promotion des énergies propres, en passant par la protection des écosystèmes et l’encouragement des pratiques durables, chaque geste compte, estime la même source.

Célébrée le 8 décembre chaque année, la Journée mondiale du climat a été créée à l’initiative de plusieurs organisations non gouvernementales (ONG).

Instaurée en 2009, elle vise à mettre en lumière les effets dévastateurs du changement climatique et l’urgence d’agir.